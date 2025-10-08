Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Drohnenstörungen: GdP sieht Bayern als Modell – ruft nach bundesweitem Konzept

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:49
Die Gewerkschaft der Polizei, kurz GdP.
Die Gewerkschaft der Polizei, kurz GdP.

Nach Zwischenfällen an Flughäfen lobt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bayerns Linie als vorbildlich und wirbt für ein bundesweites Abwehr-Konzept mit klaren Zuständigkeiten. Die Staatsregierung drängt auf erweiterte Befugnisse, bis hin zum Abschuss gefährlicher Drohnen.

Gefordert werden ein Lagezentrum, feste Einsatzketten zwischen Polizei, DFS und Bundeswehr, technische Störsender/Detektionssysteme sowie rechtssichere Eingriffsschwellen. 

Flughäfen und kritische Infrastruktur sollen mit bundeseinheitlichen Standards geschützt werden; Bayern will hierfür sein Polizeirecht nachschärfen. Die Bundesregierung prüft Anpassungen im Luftsicherheitsrecht. 

