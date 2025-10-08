Nach Drohnenstörungen: GdP sieht Bayern als Modell – ruft nach bundesweitem Konzept

Nach Zwischenfällen an Flughäfen lobt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bayerns Linie als vorbildlich und wirbt für ein bundesweites Abwehr-Konzept mit klaren Zuständigkeiten. Die Staatsregierung drängt auf erweiterte Befugnisse, bis hin zum Abschuss gefährlicher Drohnen.

Gefordert werden ein Lagezentrum, feste Einsatzketten zwischen Polizei, DFS und Bundeswehr, technische Störsender/Detektionssysteme sowie rechtssichere Eingriffsschwellen. Flughäfen und kritische Infrastruktur sollen mit bundeseinheitlichen Standards geschützt werden; Bayern will hierfür sein Polizeirecht nachschärfen. Die Bundesregierung prüft Anpassungen im Luftsicherheitsrecht. Quelle: ExtremNews