AfD beweist: Der “Einzelfall” ist längst die erschreckende Regel!

Auch wenn das Thema von Politik und etablierten Medien gern gemieden wird: Die zunehmende brutale Gewalt auf unseren Straßen wird durchaus von den Bürgern wahrgenommen – im schlimmsten Falle am eigenen Leib. Dass man dort, wo sich die Herkunft der Täter nicht wegschweigen lässt, auch weiterhin von „Einzelfällen“ schreibt und spricht, steigert nur das latente Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: „Einzelfall“ ist auch deshalb längst zum landläufigen Synonym geworden für die um sich greifende Migrantengewalt. Beispiele gab es auch am vergangenen Wochenende wieder viele – so suchten am Samstagabend fast hundert Jugendliche mit offensichtlichem Migrationshintergrund eine Kinderdisco in Bremen heim. Es kam zu Angriffen und Bedrohungen der minderjährigen Besucher. Zu einer Massenschlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten kam es indes am Sonntagabend in einer Asylunterkunft im hessischen Bensheim, nachdem drei Männer mit Eisenstangen auf eine Frau eingeschlagen haben. All diese Fälle werden auf unserer Internetseite www.einzelfallticker.de aufgelistet. Die Seite hat, seit sie veröffentlicht worden ist, exorbitante Zugriffszahlen zu verzeichnen. Daran zeigt sich, dass die Strategie der Ampelregierung, weiterhin junge gewaltbereite Männer aus aller Herren Länder anzulocken und Kritiker dieses Treibens als rechtsradikal zu stigmatisieren, nicht mehr aufgeht. Will man ein Problem lösen, muss man es zuerst einmal benennen. Beides machen nur wir von der AfD!" Quelle: AfD Deutschland