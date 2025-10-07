Debatte zu Drohnen: Grüne drängen auf rasche Aufklärung

Die Grünen-Fraktion hat für die laufende Sitzungswoche eine „Aktuelle Stunde“ zu jüngsten Drohnen-Vorfällen beantragt, teilte die Fraktion mit; auf der Tagesordnung der Bundestagsverwaltung ist ein entsprechender Debattenblock vorgesehen. Gefordert wird u. a. eine Lageeinordnung von Innen- und Verkehrsressort sowie eine Bewertung von Abwehr- und Meldeketten.

Die Grünen (Oppositions-/Koalitionsfraktion je nach Land) verweisen auf mehrere registrierte Vorfälle an kritischer Infrastruktur und im Umfeld von Großereignissen. Im Raum stehen Fragen nach Geo-Fencing, verpflichtender Registratur, Polizeibefugnissen und Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Flugsicherung.

Fachpolitiker wollen außerdem klären, wie kommerzielle Anwendungen – von Landwirtschaft bis Paketzustellung – rechtssicher vom „Graubereich“ abgegrenzt werden.

Die Innenpolitik rechnet mit einem Maßnahmenmix: Sensibilisierung, mehr Technik bei Sicherheitsbehörden, Anpassungen im Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht. Auch Bundeswehr und THW werden als Unterstützer bei Großlagen genannt.

