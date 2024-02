Grüne und liberale Jungpolitiker fordern schnelle Rentenreform

Der Grünen-Haushaltspolitiker Bruno Hönel und die FDP-Bildungspolitikerin Ria Schröder fordern weitreichende Reformen bei der Rente. "Wir haben ein strukturelles Problem bei der Rente, das wir angehen müssen", sagte Hönel dem "Spiegel". 126 Milliarden aus dem Bundeshaushalt für die Rentenfinanzierung seien nicht gerecht. Hönel äußerte Kritik an der Unklarheit des Koalitionsvertrags in dieser Frage: "Es ist ein Problem, dass wir uns in den Koalitionsverhandlungen nicht auf eine große Reform geeinigt haben."

Der Grünen-Politiker schlägt deshalb eine Umverteilung vor: "Wir könnten die Beitragsmessungsgrenze erhöhen. Menschen mit niedrigerem Einkommen haben im Schnitt eine geringere Lebenserwartung. Sie beziehen also kürzer Rente, was ungerecht ist." Schröder dagegen sprach sich für eine Abschaffung der Rente mit 63 aus: "Es liegt auf der Hand, dass wir die Erwerbstätigenquote erhöhen müssen", sagte sie. Die FDP-Politikerin begründet dies mit den Kosten: "Die Rente mit 63 kostet drei Milliarden Euro im Monat." Zudem verliere der Arbeitsmarkt durch die Rente mit 63 "Menschen mit viel Erfahrung, was den Fachkräftemangel verschärft". Quelle: dts Nachrichtenagentur