AfD: Zweiter Jugendlicher stirbt nach Messer-Überfall: Wir schweigen nicht über die tägliche Migrantengewalt!

Am heutigen Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass der „Einzelfallticker“ der AfD an den Start ging. Auf dieser Internetseite (https://www.afd.de/einzelfallticker/) dokumentieren wir jene brutale Alltagsgewalt, die von den etablierten Parteien und den Medien gern mit dem Mantel des Schweigens belegt wird. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Angesichts der Vielzahl tausender „Einzelfälle“ können wir nur einen unvollständigen, aber schon sehr erschreckenden Überblick über die Brutalisierung des Alltags zeigen. Wie wichtig diese Aufklärungsarbeit ist, zeigt aktuell wieder ein besonders schrecklicher Fall: Der zweite ukrainische Basketballspieler – ein erst 18-jähriger Jugendlicher – ist nach einem Migranten-Überfall in Oberhausen verstorben. Der bei einem Nachwuchsteam spielende Artem Kozachenko hatte den Angriff mit sechs Messerstichen zunächst mithilfe einer Notoperation überlebt, erlag nun aber seinen Verletzungen. Sein Mannschaftskollege, der erst 17-jährige Volodymyr Yermakov, starb bereits am Abend der Messerattacke am 10. Februar. Die Täter: Ein 15-jähriger deutsch-türkischer Messerstecher und seine Komplizen – ein 14-jähriger Deutsch-Grieche und zwei Syrer. Die drei Komplizen schlugen offenbar zusätzlich auf die Ukrainer ein. Um die Probleme lösen zu können, müssen sie schonungslos und transparent benannt werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass vermeintliche „Qualitätsmedien“ die Herkunft von Tätern immer wieder verschweigen. Deshalb schweigen wir nicht über die tägliche Migrantengewalt. Wir wollen, dass das Experiment der Massenmigration beendet wird, Täter mit aller Härte bestraft werden und das Recht konsequent durchgesetzt wird!"

Zum Einzelfallticker: https://www.afd.de/einzelfallticker/ Quelle: AfD Deutschland