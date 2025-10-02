Neuer Job! Geywitz soll Vizechefin beim Rechnungshof werden

Nach dts-Angaben steht Klara Geywitz für das Amt der Vizepräsidentin beim Bundesrechnungshof zur Wahl. Der Bundesrat müsste den Personalvorschlag bestätigen; das Haus überwacht die Ordnungsmäßigkeit des Bundeshaushalts.

Mit dem Wechsel verlagerte sich ihr Aufgabenprofil von der politischen Gestaltung zur unabhängigen Finanzkontrolle. Der Bundesrechnungshof prüft Einnahmen, Ausgaben und Wirtschaftlichkeit der Bundesverwaltung – Empfehlungen sind rechtlich nicht bindend, entfalten aber regelmäßig Wirkung in Parlament und Ministerien. Politisch wird die Besetzung als Signal für Reform- und Haushaltsdisziplin gewertet.

Die Länderkammer legt bei derartigen Personalien Wert auf fachliche Eignung und breite Akzeptanz. Begleitend läuft die Debatte, wie die Prüfer künftig digitale Großprojekte, Verteidigungsausgaben und Förderprogramme noch systematischer unter die Lupe nehmen sollen.

