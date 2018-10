Machtkampf bei Niedersachsens Grünen: Janßen fordert Parteichef Körner heraus

Bei Niedersachsens Grünen kommt es zum Kampf um den Landesvorsitz. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Am Sonntagabend bewarb sich demnach der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Janßen aus Jade in der Wesermarsch um den männlichen Spitzenplatz im Führungsduo der Partei. Damit fordert der 57-Jährige Stefan Körner (41) heraus. Körner ist seit 2015 Parteichef, zunächst an der Seite von Meta Janssen-Kucz aus Leer, seit März mit der Osnabrückerin Anne Kura (34).

Die Grünen wählen ihre Landesspitze bei einem Parteitag am 27. und 28. Oktober in Celle. Den Bayern-Erfolg und die guten Umfragewerte der Grünen im Bund und anderen Ländern sieht Janßen auch als Ansporn für seine Kandidatur: "Wir Grünen sind im Aufbruch, und da macht es Freude, dabei zu sein", sagte Janßen der "NOZ". Er habe richtig "Lust" auf die Kandidatur. "Grüne Politik soll Freude machen. Sie muss mitreißen", forderte er in seinem Bewerbungsschreiben. Als Attacke auf den Amtsinhaber will er diese aber nicht verstanden wissen. Mehrere Kandidaten seien vielmehr "gut für die innerparteiliche Demokratie", sagte er. Und der Bundesvorstand mit Robert Habeck und Annalena Baerbock zeige ja, worauf es ankomme: "Gutes Teamspiel, klare Botschaften, konstruktive Zusammenarbeit und Leidenschaft." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

