AfD: Für fünf Euro: 12-köpfige Gruppe überfällt Jugendlichen bei Raubüberfall!

Hamburg am vergangenen Montag: Ein 16-Jähriger hält sich nichtsahnend auf einem Hamburger Volksfest auf, als er plötzlich von zwölf Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren umzingelt und bedroht wird. Die Täter mit überwiegend südländischem Aussehen schüchtern das Opfer ein und gelangen so in den Besitz von Jacke und Bargeld. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Gerade einmal fünf Euro konnten die Täter ergattern. Die Polizei musste mit einem circa 40-köpigen Großaufgebaut anrücken und nahm alle zwölf Tatverdächtigen fest. An diesen Alltag in der bunten Republik wollen wir uns nicht gewöhnen! Die Massenmigration muss gestoppt werden – damit die pausenlosen sogenannten „Einzelfälle“ endlich der Vergangenheit angehören. Warum eine Migrationswende dringend notwendig ist, erfahren Sie hier: https://www.afd.de/einzelfallticker Quelle: AfD Deutschland