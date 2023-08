SPD fordert sofortigen Rücktritt Aiwangers

Nach den jüngsten Einlassung des bayerischen Vizeregierungschefs und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger fordert die SPD den sofortigen Rücktritt Aiwangers. "Das, was täglich Stück für Stück das Licht der Welt erblickt, ist eine Geisteshaltung, die nur noch eine Konsequenz haben kann: Rücktritt", sagte SPD-Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese der "Rheinischen Post".

Mittlerweile schüttelten Anhänger der Freien Wähler in den anderen Bundesländern "nur noch mit dem Kopf und sind fassungslos über Aiwanger", so Wiese. Bliebe der Chef der Freien Wähler noch länger im Amt, "wird das auch für Markus Söder mehr und mehr zum Problem", sagte der SPD-Politiker. Aiwanger hatte am Mittwoch gesagt, "seit dem Erwachsenenalter" sei er "kein Antisemit, kein Extremist".

Quelle: dts Nachrichtenagentur