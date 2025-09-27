Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Fahimi schlägt Vollzeitprämie für Bürgergeld-Aufstocker vor

Fahimi schlägt Vollzeitprämie für Bürgergeld-Aufstocker vor

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 10:49 durch Sanjo Babić
Yasmin Fahimi (2024)
Yasmin Fahimi (2024)

Foto: Kritzolina
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur fordert Yasmin Fahimi (SPD) eine Vollzeitprämie für Bezieher von Bürgergeld mit Zuverdienst.

Ziel ist, Vollzeitarbeit attraktiver zu machen und Aufstocker zu entlasten. Gewerkschaften sehen einen Impuls für den Arbeitsmarkt. Kritische Stimmen verweisen auf Kosten und Treffsicherheit.
Über die konkrete Ausgestaltung wird weiter verhandelt. Evaluierungen sollen Wirkung und Mitnahmeeffekte prüfen.

Quelle: ExtremNews

