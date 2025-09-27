Fahimi schlägt Vollzeitprämie für Bürgergeld-Aufstocker vor

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur fordert Yasmin Fahimi (SPD) eine Vollzeitprämie für Bezieher von Bürgergeld mit Zuverdienst.

Ziel ist, Vollzeitarbeit attraktiver zu machen und Aufstocker zu entlasten. Gewerkschaften sehen einen Impuls für den Arbeitsmarkt. Kritische Stimmen verweisen auf Kosten und Treffsicherheit.

Über die konkrete Ausgestaltung wird weiter verhandelt. Evaluierungen sollen Wirkung und Mitnahmeeffekte prüfen.

Quelle: ExtremNews