AfD: Die einzige Partei, die sich für die Bundeswehr einsetzt - 7 Tage Deutschland

Schon am dritten Januar wirft Ex-Verteidigungsministerin Lambrecht hin. Da soll sie ihre Rücktrittsabsichten bereits mit SPD-Kanzler Scholz geteilt haben. Und der schwieg. Fast 14 Tage lang. Waren in dieser Zeit die Bundeswehr und das Ministerium de facto führungslos? Dazu heute Fragen an AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Und: Was erwartet die Truppe vom neuen Verteidigungsminister Pistorius? Das sagt der Soldat und AfD-Verteidigungspolitiker Hannes Gnauck in 7 Tage Deutschland.

Außerdem: Viel zu voll und viel zu teuer. Der Bundestag soll kleiner werden. Das will die Ampel, die Union protestiert. Und was sagt die AfD? Dazu der Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner.

Quelle: AfD Deutschland