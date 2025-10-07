Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Linke fordert: Leitungswasser gratis zu jedem Essen!

Linke fordert: Leitungswasser gratis zu jedem Essen!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 06:48 durch Sanjo Babić
Tropfender Wasserhahn
Tropfender Wasserhahn

Foto von Nithin PA von Pexels

Die Linke kündigt einen Parlamentsantrag an, nach dem Restaurants und Cafés Gästen auf Wunsch kostenloses Leitungswasser bereitstellen sollen, teilte die Fraktion mit. Verbraucherschützer verweisen auf Beispiele aus EU-Ländern; der Branchenverband DEHOGA warnt vor Bürokratie und verweist auf die unternehmerische Freiheit.

Der Vorstoß begründet sich mit Gesundheits- und Nachhaltigkeitszielen: weniger Einweg, niedrigere Schwelle für Familien und Schüler, transparentere Preisgestaltung. Vorgesehen sind Hygiene- und Kennzeichnungspflichten sowie Ausnahmen, wenn die Trinkwasser-Infrastruktur fehlt.

Das Gastgewerbe fordert „Augenmaß“ – Betriebe müssten über Glas-, Spül- und Personalkapazitäten verfügen. In Kommunen mit Trinkbrunnen und Refill-Netzen könnten flankierende Maßnahmen den Effekt verstärken. Die Abstimmung im Plenum dürfte von Koalitionsdisziplin und Ländersicht abhängen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte formel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige