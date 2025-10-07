Linke fordert: Leitungswasser gratis zu jedem Essen!

Die Linke kündigt einen Parlamentsantrag an, nach dem Restaurants und Cafés Gästen auf Wunsch kostenloses Leitungswasser bereitstellen sollen, teilte die Fraktion mit. Verbraucherschützer verweisen auf Beispiele aus EU-Ländern; der Branchenverband DEHOGA warnt vor Bürokratie und verweist auf die unternehmerische Freiheit.

Der Vorstoß begründet sich mit Gesundheits- und Nachhaltigkeitszielen: weniger Einweg, niedrigere Schwelle für Familien und Schüler, transparentere Preisgestaltung. Vorgesehen sind Hygiene- und Kennzeichnungspflichten sowie Ausnahmen, wenn die Trinkwasser-Infrastruktur fehlt.

Das Gastgewerbe fordert „Augenmaß“ – Betriebe müssten über Glas-, Spül- und Personalkapazitäten verfügen. In Kommunen mit Trinkbrunnen und Refill-Netzen könnten flankierende Maßnahmen den Effekt verstärken. Die Abstimmung im Plenum dürfte von Koalitionsdisziplin und Ländersicht abhängen.

Quelle: ExtremNews