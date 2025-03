Geywitz rechnet mit Aufbau neuer Bau-Kapazitäten

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) rechnet damit, dass das Sondervermögen Infrastruktur zu einem Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in der Bauindustrie führen wird. "Verlässlich hohe Investitionen in den Baubereich sind gut", sagte die Ministerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Nur dann werde die Bauwirtschaft die notwendigen zusätzlichen Kapazitäten aufbauen, die für die Modernisierung der deutschen Infrastruktur notwendig seien.



Union und SPD hatten sich in ihren Sondierungsgesprächen am Dienstagabend auf die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro zur Sanierung der deutschen Infrastruktur geeinigt. Ob die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag zusammenkommt, ist aber noch offen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur