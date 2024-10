Rufe nach Rücktritt von Özdemir wegen Spitzenkandidatur

Nach der Ankündigung von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026 werden zu wollen, sind erste Rücktrittsforderungen laut geworden. "Wenn Cem Özdemir jetzt in den Landtagswahlkampf startet und noch mehr Kraft in den Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg investiert als ohnehin schon, sollte er sein Amt als Bundesminister zur Verfügung stellen", sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitag der dts Nachrichtenagentur.

Dieses Amt erfordere volle Konzentration. "Das Beispiel von Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gezeigt: Kabinett in Berlin und Wahlkampf um das Amt des Ministerpräsidenten - das funktioniert nicht. Es wäre eine Frage des Respekts gegenüber unseren Bauern", so Schulze. Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Maximilian Mörseburg (CDU) sagte unterdessen der "Bild" über Özdemir: "Die Stuttgarter dürfen erwarten, dass er auch seinen Wohnsitz nach Stuttgart verlegt. Berlin-Kreuzberg hat wenig mit der Lebensrealität in Stuttgart gemein. Man kann nicht Vize-MP werden wollen, aber nicht einmal bereit sein, in seinem Wahlkreis zu leben." Unterstützung bekam Özdemir von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne): "Cem ist der Beste aus dem Ländle fürs Ländle", sagte sie ebenfalls der "Bild". Quelle: dts Nachrichtenagentur