Schwesig fordert Fokus auf Inhalte statt Schulz-Debatte

In der SPD-internen Debatte um eine Führungsschwäche von Parteichef Martin Schulz hat seine Stellvertreterin Manuela Schwesig angemahnt, sich stattdessen auf das sozialdemokratische Programm zu konzentrieren. "Ich kann nur dringend dazu raten, jetzt die Inhalte in den Vordergrund zu stellen", sagte die SPD-Vizechefin und Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Schwesig stellte sich damit indirekt auch gegen Äußerungen mehrerer Sozialdemokraten, die von Schulz einen Verzicht auf ein Ministeramt fordern, sollte es zu einer Regierungsbildung mit der Union kommen. Quelle: Rheinische Post (ots)

