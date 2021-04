Erwin Huber: Söder einflussreicher denn je

Der frühere CSU-Vorsitzende Erwin Huber sieht Markus Söder nicht als Verlierer des Machtkampfs in der Union. "Markus Söder ist einflussreicher denn je, er hat die CDU mächtig herausgefordert und Schwung in die Union gebracht", sagte Huber der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier".

Jetzt müssten beide Vorsitzenden beweisen, "dass sie inhaltlich zusammenwirken, gemeinsam ziehen und stark mobilisieren können". Von der Bewältigung der Zukunft hänge ihr Image ab, nicht von "vergangenen Schlachten". Huber rief die Unionsparteien nach der Entscheidung in der Frage der Kanzlerkandidatur zur Geschlossenheit auf.



"Die Gewitter der letzten Wochen waren heftig, hoffentlich auch reinigend. Jetzt sind alle in CDU und CSU gefordert, nicht Wunden zu lecken und Legenden zu stricken, sondern Geschlossenheit und gemeinsame Formation herzustellen." Es gehe mit der Bundestagswahl nun "in den nächsten Wettbewerb - und die Gegner sind mehr und härter", so Huber weiter. "Ich bin da sehr zuversichtlich, denn es gibt keinen ideologischen Streit in der Union."

Quelle: dts Nachrichtenagentur