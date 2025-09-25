Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neue Finanzkommission startet – Warken (CDU) dringt auf zügige Ergebnisse

Die Finanzkommission Gesundheit hat ihre Arbeit aufgenommen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Vorsitzende Nina Warken (CDU) fordert schnelle Vorschläge für stabile Kassenfinanzen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Im Fokus stehen Ausgabensteuerung, Beitragssätze und der Umgang mit dem demografischen Kostendruck. Die Kommission will Einsparpotenziale heben, Fehlanreize reduzieren und Finanzierungswege langfristig stabilisieren. Geprüft werden zudem Digitalisierungseffekte und die Rolle präventiver Leistungen.

Kassen und Verbände erwarten konkrete Maßnahmen noch in diesem Jahr. Das Bundesgesundheitsministerium kündigt enge Begleitung an, um Vorschläge zügig in Gesetzgebung zu überführen.

