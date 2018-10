Lindner will Amtszeit von Bundeskanzlern auf zehn Jahre begrenzen

FDP-Chef Christian Lindner hat vorgeschlagen, die Amtszeit von Bundeskanzlern künftig auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. "Ich kann mir eine Legislaturperiode von fünf Jahren vorstellen. Gleichzeitig sollte die Amtszeit des Bundeskanzlers nach maximal zwei Perioden enden", sagte Lindner dem Nachrichtenmagazin Focus.

Das verhindere, dass eine Regierung nur um ihrer selbst willen an der Macht sei. Das Grundgesetz habe sich über die vergangenen 70 Jahre sehr gut bewährt, sagte der FDP-Politiker weiter. "Aber in vielen Details, wie bei der Amtszeit des Bundeskanzlers, sollte man Anpassungen vornehmen", so Lindner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur