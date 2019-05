Schulz kritisiert Nahles-Vorstoß zur Wiederwahl

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat das Vorhaben von Andrea Nahles kritisiert, sich in der kommenden Woche vorzeitig einer Wiederwahl zur SPD-Fraktionsvorsitzenden zu stellen. "Diese Wahl ist für September angesetzt", sagte Schulz der Wochenzeitung "Die Zeit".

Der Fraktion sollte die Zeit gegeben werden, die letzten Entwicklungen zu analysieren. "Wir sollten Ruhe bewahren und die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen", so Schulz weiter. Auf die Frage, ob er selbst gegen Nahles antreten werde, sagte er: "Diese Frage stellt sich zurzeit nicht." Schulz bezeichnete das aktuelle Erscheinungsbild seiner Partei als mutlos. "Uns fehlt die Bereitschaft, uns die Kapitalisten einmal richtig vorzuknöpfen – meinetwegen auch mal populistisch zu sein", sagte der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat. Gerechtigkeit werde nur möglich sein, wenn "die ausufernde Marktmacht von Giganten wie Google, Amazon oder Facebook" beherzt bekämpft werde.



"Die Sozialdemokratie wird an dem Tag wiedergeboren, an dem sie den Mut besitzt zu sagen: Der Klassenkampf, der Kampf um Gerechtigkeit, ist immer noch da, aber er wird nicht mehr national, er muss jetzt international geführt werden", sagte Schulz weiter. Gleichzeitig räumte er eigene Fehler ein. Er selbst habe zwar im Herbst 2017 schon gesagt, dass die SPD die Systemfrage wieder stellen müsse. Er habe es damals aber versäumt, "diese Frage nachhaltig und laut genug fortzuführen". Und weiter: "Wir brauchen aber diese Debatte: energischer, selbstbewusster und vor allem europäisch", so Schulz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur