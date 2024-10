SPD-Chef Klingbeil sieht neue Ausrichtung auf Schwarz-Grün

Nach dem Rückzug der Parteispitze geht der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil von einer neuen strategischen Ausrichtung der Grünen aus: "Sie richten alles auf Robert Habeck aus und bieten sich stark der CDU an. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der permanenten Ablehnung durch Markus Söder", sagte er der "Rheinischen Post".

"Man nutzt jetzt etwas panisch alle Hebel in Richtung Parteitag und Wahlkampf, um Schwarz-Grün als Wunschkonstellation zu manifestieren", sagte der SPD-Chef mit Blick auf den Partner in der Ampel-Koalition. "Jeder setzt seine eigenen Prioritäten. Meine liegen aktuell bei der Rettung von Industriearbeitsplätzen, bei stabilen Renten für die Fleißigen in unserem Land und darauf, dass wir Deutschlands Wirtschaft wieder in Gang bekommen."



In der vergangenen Woche hatten die Grünen-Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour erklärt, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Der gesamte Vorstand der Partei trat zurück. Die Grünen wollen nun bei ihrem Parteitag im November in Wiesbaden einen neuen Vorstand wählen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur