Hahn: Klima-Ideologen wollen Berlin lahmlegen: Die Verharmlosung des Klima-Extremismus muss jetzt ein Ende haben!

Linksradikale Klima-Gruppen planen derzeit Blockadeaktionen in Berlin. Die „Letzte Generation“ will den Verkehr in der Hauptstadt in den kommenden Tage zum Stillstand bringen. „Extinction Rebellion“ hat bereits ein „Protestcamp“ im Invalidenpark errichtet, in dem u.a. Workshops und Trainings angeboten werden sollen.

Der umwelt- und wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Prof. Dr. Ingo Hahn, äußert sich dazu wie folgt: „Die Radikalisierung der Klima-Ideologen nimmt immer weiter zu. Schuld daran haben vor allem die etablierten Parteien und die Mainstream-Medien, die seit Jahren fiktive Horrorszenarien über den ‚Klimawandel‘ verbreiten. Insbesondere junge Menschen werden dadurch verängstigt und manipuliert. Rationalen Erwägungen sind die Klima-Hysteriker, die sich in einem Kampf um die Rettung des Planeten wähnen, kaum noch zugänglich. Wenn sie sich scheinbar auf ‚die Wissenschaft‘ berufen, beziehen sie sich selektiv auf extreme, unrealistische Hochrechnungen, die von seriösen Forschern längst korrigiert wurden. Die AfD steht für einen realitätsbasierten, ganzheitlichen Naturschutz. Dem Klima-Fanatismus treten wir entschieden entgegen. Verkehrsbehinderungen sind Straftaten, die entsprechend verfolgt werden müssen. Wenn Politik und Medien die Klima-Kleber weiter verharmlosen, entwickelt sich am Ende womöglich eine Klima-RAF, die auch gewaltsame Anschläge verübt.“ Quelle: AfD Deutschland