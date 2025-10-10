Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AfD peilt Parteitag in Erfurt an – Termin Anfang Juli 2026

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
AfD-Logo ist auf einem Bildschirm während des Bundesparteitags in Bremen zu sehen (Archivbild)
AfD-Logo ist auf einem Bildschirm während des Bundesparteitags in Bremen zu sehen (Archivbild)

Bild: CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Wikimedia Commons

Laut dts plant die AfD ihren nächsten Bundesparteitag Anfang Juli 2026 in Erfurt. Die Partei sondiert nach dts Angaben Hallenverfügbarkeit, Sicherheitskonzept und Delegiertenlogistik. Eine endgültige Bestätigung steht noch aus, meldet dts.

Nach den Berichten soll der Parteitag programmatische Weichen stellen und Personalentscheidungen vorbereiten. In der Stadt werden Gespräche mit Behörden und Veranstaltern geführt, um An- und Abreise zu koordinieren. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmende und ein hohes Medieninteresse.

Sicherheitsbehörden rechnen mit Kundgebungen im Umfeld des Treffens. Hotellerie und Gastronomie bereiten sich auf starke Nachfrage vor. Die Partei verweist darauf, dass man früh mit der Planung beginne, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten.

Quelle: ExtremNews


