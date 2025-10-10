AfD peilt Parteitag in Erfurt an – Termin Anfang Juli 2026

Laut dts plant die AfD ihren nächsten Bundesparteitag Anfang Juli 2026 in Erfurt. Die Partei sondiert nach dts Angaben Hallenverfügbarkeit, Sicherheitskonzept und Delegiertenlogistik. Eine endgültige Bestätigung steht noch aus, meldet dts.

Nach den Berichten soll der Parteitag programmatische Weichen stellen und Personalentscheidungen vorbereiten. In der Stadt werden Gespräche mit Behörden und Veranstaltern geführt, um An- und Abreise zu koordinieren. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmende und ein hohes Medieninteresse.

Sicherheitsbehörden rechnen mit Kundgebungen im Umfeld des Treffens. Hotellerie und Gastronomie bereiten sich auf starke Nachfrage vor. Die Partei verweist darauf, dass man früh mit der Planung beginne, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten.

Quelle: ExtremNews



