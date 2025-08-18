Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /OTT

Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus. "Ich habe gesagt, wir brauchen am Ende ein Gesamtpaket, um eine Haushaltslücke von 30 Milliarden zu füllen, und dann nehme ich keine Option vom Tisch", sagte er im ZDF-Sommerinterview.

"Die SPD ist immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die viel verdienen und die super hohe Vermögen haben und die hohe Einkommen haben, dass die ihren Teil dazu beitragen müssen, dass diese Gesellschaft gerechter wird." Diese Grundüberzeugung gebe man ja nicht mit dem Eintritt in eine Koalition auf. "Und deswegen werden wir in der Koalition über alle Fragen reden", so Klingbeil.

"Aber ich führe diese Debatte nicht in Sommerinterviews, weil es mir nicht darum geht, den Koalitionspartner zu provozieren", so der Minister weiter. "Sondern mir geht es darum, Lösungen zu finden, die dieses Land nach vorne bringen und diese Koalition auch zusammenhalten." Es bringe überhaupt nichts, wenn man täglich provoziere.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

