Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze kritisiert Fokussierung auf Grüne als "Hauptgegner"

Halle - Sachsen-Anhalts CDU-Vorsitzender Sven Schulze hält es für einen Fehler, einzelne konkurrierende Parteien zum "Hauptgegner" auszurufen. "Ich empfehle uns, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren und nicht nach einem Hauptgegner suchen", sagte Schulze der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagsausgabe). Zuletzt hatte CDU-Chef Friedrich Merz die Grünen als "Hauptgegner innerhalb der Bundesregierung" bezeichnet. Schulze sagte, zwar seien die Grünen "Wettbewerber und Gegner". Allerdings gebe es innerhalb der Grünen Unterschiede: "Mit jemandem wie Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg könnte ich persönlich mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen."

Schulze kritisierte zudem eine mangelhafte Profilierung auf Bundesebene. "Ich finde: Bei dieser Performance der Bundesregierung müsste die CDU bundesweit stärker dastehen." Nötig sei eine erkennbare Alternative zur Ampel. "Wir müssen stärker herausstellen, wie wir selbst regieren würden. Ich nenne das Thema Heizungsgesetz: Wir hätten uns stärker profilieren können, wenn wir im Detail gesagt hätten, wie unsere eigene Lösung aussieht."

Schulze ist seit 2021 Landesvorsitzender und will sich im Herbst der Wiederwahl stellen. Zudem ist er Wirtschafts- und Agrarminister in Sachsen-Anhalt und gehört dem CDU-Bundesvorstand an.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)