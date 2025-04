Wagenknecht greift Faeser an "36 Sexualdelikte pro Tag ist ein Skandal"

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat die Arbeit von Nancy Faeser (SPD) als Innenministerin aufgrund der Gewalt- und Sexualdeliktzahlen in der Polizeilichen Kriminalstatistik scharf kritisiert. "Die Kriminalstatistik ist ein miserables Arbeitszeugnis für die Innenministerin", sagte Wagenknecht der "Welt".

Der neue Höchststand bei Gewaltdelikten sei inakzeptabel. "Deutschland ist unter der Ampel und der Innenministerin ein unsicheres Land geworden."



"Die Zahlen zeigen auch, dass Nancy Faeser als erste Frau in diesem Amt viel zu wenig getan hat, um Frauen besser zu schützen. Im Gegenteil: Der Anstieg der Sexualdelikte - 36 pro Tag - ist ein Skandal." Die innere Sicherheit müsse einer der Schwerpunkte der neuen Regierung werden, so Wagenknecht. "Eine Ministerin mit so einer miserablen Bilanz sollte auf keinen Fall im Amt bleiben."

Quelle: dts Nachrichtenagentur