Großer Zuspruch für Pro-Diesel-Kampagne der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg

Kein Diesel ist illegal - mit Ihrer Pro-Diesel-Aufklärungskampagne ist die Fraktion der AfD im Landtag Brandenburg überall im Land unterwegs. Auf Marktplätzen, an Bahnhöfen und in Fußgängerzonen informieren die Abgeordneten und Mitarbeiter der Fraktion die oft durch Altparteien und Medien verunsicherten Bürger.

Die Landtagsabgeordneten verteilen Broschüren und führen unzählige Gespräche.



Am 13.08.18 waren die Abgeordneten Andreas Kalbitz, Birgit Bessin und Thomas Jung in Erkner und in Fürstenwalde. Beide Orte liegen im Landkreis Oder-Spree. Über ihre Erlebnisse vor Ort berichten die Abgeordneten im angefügten Video-Beitrag.

Quelle: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag (ots)