Neue Bahnführung soll Fehlentwicklungen offenlegen und angehen

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass der Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel der Rheinischen Post klare Worte zur künftigen DB-Führung mitgab. Er verlangt „radikale Ehrlichkeit“, weniger PR und eine kämpferische Mentalität für das System Schiene.

Matthias Gastel verbindet die erwartete Personalentscheidung an der DB-Spitze mit einem Kulturwechsel: Probleme benennen, Prioritäten setzen, Verantwortung übernehmen. Neben der Personalie richtet er die Forderung an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Finanzierung und Steuerung konsequent zu verbessern. Die Infrastruktur brauche verlässliche Mittel und wirksame Kontrolle, damit Sanierung, Pünktlichkeit und Qualität ein erkennbares Zielbild erhalten.

Gastel plädiert zudem für Expertise „mit Blick von außen“, um Betriebsabläufe, Bau- und Sanierungsmanagement, Kundeninformation und Steuerungsprozesse zu modernisieren. Die zentrale Erwartung lautet, dass die neue Spitze nicht nur verwaltet, sondern anpackt – bei gleichzeitiger Verantwortung des Eigentümers Bund, die Weichen für Investitionen und Governance zu stellen.

Quelle: ExtremNews



