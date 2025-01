Kohl-Enkel sieht Merz auch in Fußstapfen seines Großvaters

Kohl-Enkel Johannes Volkmann sieht Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz auch in den Fußstapfen seines Großvaters, des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Das Bundesvorstandsmitglied der CDU sagte der "Rheinischen Post": "Im Umgang mit Putin, Xi und Trump brauchen wir mehr denn je einen führungsstarken Bundeskanzler mit einem verlässlichen pro-europäischen Kompass."

Volkmann ergänzte: "Friedrich Merz steht mit seinem Kurs für eine Politik auf Augenhöhe mit der Welt in der Tradition respektierter Christdemokraten wie Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel." Wichtig sei jetzt wieder eine Europapolitik, "die führt und integrierend wirkt", ergänzte Volkmann.



Der amtierende Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe hingegen mit seinen wiederholten Sonderwegen etwa in der Ukraine-Politik viel Vertrauen verspielt. Die CDU beginnt an diesem Freitag mit ihrer zweitägigen Vorstandsklausur in Hamburg.

Quelle: dts Nachrichtenagentur