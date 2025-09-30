Ralf Stadler: EU-Weidepflicht treibt bayerische Bio-Landwirte in den Ruin – Die Staatsregierung schaut tatenlos zu!

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag kritisiert die verheerenden Folgen der ab 2026 verbindlichen EU-Weidepflicht für Bio-Rinder. Wie aktuelle Berichte zeigen, haben in Bayern bereits fast 300 Bio-Landwirte die Umstellung auf konventionelle Landwirtschaft vollzogen, weil sie die strengen Vorgaben nicht erfüllen können. Dadurch sind sie nicht mehr für wichtige Förderprogramme qualifiziert. Hinzu kommt der niedrigere Milchpreis. Für einen durchschnittlichen Betrieb folgt daraus ein Verlust von ca. 80.000 bis 100.000 Euro pro Jahr.

Ralf Stadler, der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erklärt dazu Folgendes: „Die EU-Bürokratie zwingt unsere Landwirte mit ihrer grünen Agenda in die Knie. Viele Bio-Betriebe können die Weidepflicht aufgrund von Gelände-Bedingungen oder fehlenden Flächen nicht umsetzen. Statt Unterstützung zu bieten, lässt die Staatsregierung unsere Bauern im Stich. Landwirtschaftsministerin Kaniber versucht, heikle Themen vor der Kommunalwahl auszusitzen. Die Landwirte brauchen aber Planungssicherheit und kein ‚Hüh und Hott‘!

Die AfD-Fraktion fordert die Staatsregierung auf, sich auf EU-Ebene für Ausnahmeregelungen oder Härtefalllösungen einzusetzen. Wir haben bereits im Januar unseren Antrag ‚Höfesterben aufhalten – Ausnahmen von der Weidepflicht zulassen‘ vorgelegt, der die Einführung von Ausnahmeregelungen für bayerische Bio-Milchviehbetriebe nach EU-Verordnung 2018/848 forderte. Wie üblich wurde er abgelehnt.

Die Weidepflicht ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Interessen unserer Bauern ignoriert werden. Wir stehen an der Seite der Landwirte und werden uns weiterhin für den Schutz ihrer Lebensgrundlagen einsetzen!“

Quelle: AfD Bayern