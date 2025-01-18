Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Brosius-Gersdorf-Rückzug: Linke sieht "Totalversagen" der Regierung

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 15:07 durch Sanjo Babić
Ines Schwerdtner (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, hat angesichts des Rückzugs von Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf von einer "Klatsche für die Bundesregierung" gesprochen. "Dieses organisatorische Totalversagen der Merz-Regierung muss aufhören", sagte sie der "Rheinischen Post".

Spahn habe seine Truppe nicht im Griff, und die SPD zeige mal wieder: "Sie kann sich höchstens im Kreis drehen, aber nichts durchsetzen." Die Regierung bekomme "nicht mal in den eigenen Reihen eine Mehrheit zusammen, geschweige in der Bevölkerung", kritisierte sie.

Aus Schwerdtners Sicht ist der "ganze Prozess der Richterwahl war von Anfang an zum Scheitern verurteilt" gewesen. Schwerdtner sprach sich erneut dafür aus, dass die Linke bei der Richterwahl künftig ein eigenes Vorschlagsrecht erhalten müsse.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


