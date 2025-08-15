Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik GdP beklagt "katastrophale" Situation in Ausbildungsstätten

GdP beklagt "katastrophale" Situation in Ausbildungsstätten

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 06:46 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die Bundespolizei beklagt massive Mängel bei ihren Räumlichkeiten, vor allem in Bezug auf die Ausbildungsstätten. In einem Positionspapier, über das der "Münchner Merkur" von "Ippen-Media" berichtet, fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nun moderne Liegenschaften.

"Die Bundespolizei benötigt Liegenschaften, die den Anforderungen einer modernen Sicherheitsorganisation entsprechen", heißt es jetzt in dem Papier der GdP, Bezirk Bundespolizeiakademie. Eine zukunftsfähige Polizeiarbeit erfordere infrastrukturelle Rahmenbedingungen, die sowohl die professionelle Ausbildung als auch das alltägliche Arbeiten und Leben der Beamten unterstütze.

Das sei derzeit keineswegs gegeben. Die Rede ist von teils gesperrten, sanierungsbedürftigen Gebäuden, überfüllten Ausbildungsräumen und "katastrophalen" Zuständen in den Wohngebäuden der Bundespolizei. Dort gebe es "Schimmelbefall, Mäuseproblematik". Die Ausbildung bei der Bundespolizei müsse häufig in provisorischen Containern stattfinden, darunter leide die Ausbildungsqualität angehender Polizisten massiv.

Die GdP wünscht sich nun finanzielle Unterstützung vom Bund und eine stringente Planung. "Die aktuelle Liegenschaftssituation entspricht nicht den Anforderungen einer modernen Bundespolizei. Die GdP fordert daher dringend eine nachhaltige Investitionsstrategie, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beamten zu verbessern und eine hochwertige Ausbildung sicherzustellen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sankt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige