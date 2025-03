Riho Terras, EVP: Alle müssen verstehen, dass Verteidigung ganz Europa angeht

Der estnische EVP-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Riho Terras, sieht in der deutschen Einigung auf ein milliardenschweres Finanzpaket unter anderem für Verteidigung ein wichtiges Zeichen für ganz Europa. Bei phoenix sagte Terras: "Für Europa ist es sehr wichtig, dass das größte Land in der Europäischen Union auch zeigt, wo es lang gehen soll." Er hoffe nun, so Terras weiter, dass die Europäische Kommission dies beim heutigen Gipfel auch anspreche.

In Brüssel soll heute das sogenannte "Weißbuch", ein Strategiepapier für die Verteidigung Europas, vorgestellt werden. Es gäbe immer noch Länder in Europa, kritisierte Terras, die nicht verstanden hätten, dass bereits Krieg herrsche und dies "uns alle angeht". "Es sind Länder wie Spanien oder Italien, die gar nicht mitmachen von der NATO, aber auch Irland oder Österreich, wo die Verteidigungsausgaben sehr niedrig sind", erklärte Terras. Dennoch müsse allen klar sein: "Wir sind alle in einer großen Allianz in der NATO und der Europäischen Union und wir werden alle betroffen sein, wenn etwas passiert gegen einen von unseren Ländern." Derzeit sei es so, dass Länder mit einer größeren [geografischen] Nähe zu Russland, wie etwa die baltischen Staaten, Finnland oder Polen, mehr in die Verteidigung investierten, er hoffe jedoch, dass auch andere europäische Staaten diese Notwendigkeit einsähen. "Ich muss dabei aber sagen, dass die estnischen Rentner und estnischen Kinder genauso viel Unterstützung brauchen, wie die in Deutschland oder Spanien, aber wir sind bereit, etwas mehr für die Verteidigung zu tun und ich hoffe, dass die anderen Länder es verstehen und auch mehr machen werden", sagte der estnische EVP-Abgeordnete.

