Berlins Regierender kündigt Polizeimaßnahmen für 7. Oktober an

Die Berliner Sicherheitsbehörden schauen mit Sorge dem Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel entgegen.

Die Berliner Polizei bereite sich auf den 7. Oktober "mit unterschiedlichsten Maßnahmen" vor, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, ohne weitere Details zu nennen.



Auch ihn bewege die Situation der Palästinenser, aber es sei festzustellen, dass kein einziger Stein auf einen Polizeibeamten einem Kind im Gazastreifen nütze, sagte Wegner. Außerdem müsse man betonen, dass die Terroristen der Hamas verantwortlich für die ganze Lage seien.



Bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 waren in Israel über tausend Menschen ums Leben gekommen und mehrere Hundert als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Durch die seitdem andauernden Gegenschläge Israels kamen im Gazastreifen mehrere zehntausend Menschen ums Leben.



Bereits unmittelbar nach dem Überfall der Hamas war es in Berlin zu Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern gekommen, die zunächst von der Polizei verboten wurden und teilweise in einer Gewalteskalation endeten, mittlerweile aber regelmäßig legal und friedlich stattfinden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur