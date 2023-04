LINKE-Politiker Schirdewan: "Wer Europa wirklich verändern will, muss sich mit den Reichen und Konzernen anlegen"

Der Ko-Vorsitzende der Linke-Fraktion im Europaparlament und der deutschen Linkspartei, Martin Schirdewan, sieht den Kampf "für eine europäische Zeitenwende, für soziale Gerechtigkeit und Frieden" als zentrale Aufgabe seiner Fraktion in Brüssel. Das sagte er dem europäischen Debattenportal die-zukunft.eu sowie gegenüber der mit der Plattform kooperierenden überregionalen Zeitung "nd.DerTag/nd.DieWoche"

"Wer Europa wirklich verändern will, muss sich mit den Reichen und Konzernen anlegen, den Militarisierungskurs stoppen und Klimaschutz konsequent aus der Perspektive derjenigen denken, die am Ende des Monats nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen", so Schirdewan. Der Europapaolitiker verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Kampagne seiner Fraktion "Bezahlbare Energie für alle".

Hinsichtlich des Ukraine-Kriegs betonte der Fraktionschef: "Wir sind uns darin einig, dass es nur eine diplomatische, nachhaltige Lösung dieses Konfliktes geben kann. Das ist der gemeinsame Nenner unserer Politik. Wir treten für die Wiederherstellung von Völker- und Menschenrecht ein und das bedeutet eine klare Verurteilung des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine."

Quelle: nd.DerTag / nd.DieWoche (ots)