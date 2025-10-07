AfD-Spitzenkandidat setzt auf Law-and-Order-Themen

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 07.10.2025 um 15:56 durch Sanjo Babić
Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, stellte laut Deutschlandkurier sein Programm mit Fokus auf Migration, Sicherheit und Energiepreise vor.

Siegmund fordert eine härtere Gangart in der Migrationspolitik, Entlastungen für Familien und eine stärkere Förderung regionaler Wirtschaft. Gegner kritisieren die Rhetorik als spaltend, Befürworter sehen darin klare Kante. Entscheidend wird sein, ob die Partei auch mit kommunal erprobten Konzepten punkten kann.

Quelle: ExtremNews

