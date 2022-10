Bundesregierung schnürt Millionen-Winterpaket für Ukraine

Die Bundesregierung hat offenbar ein weiteres Paket zur Unterstützung der Ukraine geschnürt. Nach einer entsprechenden Bitte aus Kiew will Berlin möglichst schnell für insgesamt elf Millionen Euro Ausrüstung für den nahenden Winter liefern, berichtet der "Spiegel".

Teil des Pakets sind demnach 100.000 warme Unterziehjacken und weitere Winterbekleidung, 100 beheizbare Mannschaftszelte, Hunderte mobile Stromerzeuger und palettenweise Nahrungspakete, bei der Bundeswehr als Einmannpackung bekannt.



Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hatte bereits im Spätsommer über die NATO dringlich um Winterausrüstung für seine Truppen gebeten. In einem Brief an NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb er, man brauche dringend Uniformen für 200.000 Soldaten. Mehrere andere NATO-Nationen meldeten damals ans Hauptquartier der Allianz, sie wollten ähnlich wie Deutschland Winterpakete zusammenstellen.

