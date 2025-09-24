Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nouripour (GRÜNE) weist Linnemanns Aussagen zum Rundfunkbeitrag zurück

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 07:15 durch Sanjo Babić
Omid Nouripour (2023)
Omid Nouripour (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Grünen-Chef Omid Nouripour hat Äußerungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zum Rundfunkbeitrag scharf zurückgewiesen, meldet die dts Nachrichtenagentur unter Verweis auf RTL/ntv. Nouripour sprach von populistischen Verkürzungen.

Linnemann hatte zuvor in einem Interview die Belastungen der Haushalte durch den Rundfunkbeitrag kritisiert und strukturelle Reformen gefordert. Nouripour entgegnete, die unabhängige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei ein Garant für Demokratie und Meinungsvielfalt.

Der Grünen-Vorsitzende warf der Union vor, Stimmungen aufzugreifen, statt sachliche Lösungen vorzulegen. Er bekräftigte, dass die Ampel-Koalition derzeit keine Senkung oder Abschaffung des Beitrags plane.

