Nouripour (GRÜNE) weist Linnemanns Aussagen zum Rundfunkbeitrag zurück

Grünen-Chef Omid Nouripour hat Äußerungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zum Rundfunkbeitrag scharf zurückgewiesen, meldet die dts Nachrichtenagentur unter Verweis auf RTL/ntv. Nouripour sprach von populistischen Verkürzungen.

Linnemann hatte zuvor in einem Interview die Belastungen der Haushalte durch den Rundfunkbeitrag kritisiert und strukturelle Reformen gefordert. Nouripour entgegnete, die unabhängige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei ein Garant für Demokratie und Meinungsvielfalt.

Der Grünen-Vorsitzende warf der Union vor, Stimmungen aufzugreifen, statt sachliche Lösungen vorzulegen. Er bekräftigte, dass die Ampel-Koalition derzeit keine Senkung oder Abschaffung des Beitrags plane.

Quelle: ExtremNews



