Merz erteilt Pflegevollversicherung eine Absage

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat Forderungen nach einer Pflegevollversicherung zurückgewiesen. "Die Pflegeversicherung ist eine Teilversicherung - und das wird sie voraussichtlich auch bleiben, weil eine Vollversicherung zu teuer wäre", sagte der CDU-Chef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Es sei denkbar, dass die Finanzierungslücke durch eine private Pflegeversicherung ausgeglichen werde. 85 Prozent der pflegebedürftigen Menschen würden zu Hause betreut. Nötig sei es deswegen auch, die Lage der pflegenden Angehörigen zu verbessern.

Mit Blick auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen sagte Merz, es gebe in Deutschland Millionen Menschen, die extrem hart arbeiteten. "Ich sehe das zum Beispiel in den Kliniken oder in den Alten- und Pflegeheimen." Merz ergänzte: "Ich bin oft dort, weil meine Eltern in einem Pflegeheim leben."

Quelle: dts Nachrichtenagentur