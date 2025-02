SSW-Ratsfraktion Flensburg: Glenn Dierking folgt Christian Dirschauer als Ratsherr

Der Vorsitzende der SSW-Landtagsfraktion Christian Dirschauer hat der Stadtpräsidentin Susanne Schäfer-Qüack mitgeteilt, dass er am 5. Februar sein Mandat als Ratsherr in Flensburg niederlegt. Sein Nachfolger wird laut SSW-Liste der ehemalige Ratsherr Glenn Dierking werden.

Dazu sagt Christian Dirschauer: „Vor dem Hintergrund meiner neuen Funktionen als Fraktionsvorsitzender der SSW-Landtagsfraktion sowie als neuer Vorsitzender des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages sehe ich mich nicht mehr in der Anlage, meinen Aufgaben als Ratsmitglied in zeitlicher Hinsicht nachkommen zu können, so dass ich mein Ratsmandat mit Ablauf des 5. Februar 2025 niederlege.

Das bedaure ich, aber ich freue mich gleichzeitig, dass mein erfahrener Kollege Glenn Dierking mein Nachfolger wird. Glenn ist schon seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik in Flensburg tätig und ist als ausgewiesener Planungsexperte sehr anerkannt. Da Glenn in Engelsby wohnt, wird er sich ebenfalls engagiert für die Belange dieses Stadtteiles einsetzen. Gleichzeitig freue ich mich, dass ich der Ratsfraktion und der Flensburger Kommunalpolitik weiterhin als bürgerschaftliches Mitglied im Sozialausschuss erhalten bleiben kann“.



SSW-Fraktionsvorsitzender Martin Lorenzen: „Wir bedauern natürlich, dass Christian Dirschauer sein Mandat als Ratsherr zurückgibt und danken ihm für die hervorragende Arbeit, die er seit 2023 geleistet hat. Christian Dirschauer konnte als Ratsherr immer wieder Impulse für Flensburg setzen. Zum Beispiel hat er sich stark gemacht für das Freibad Weiche, das Naturschutzgebiet Twedter Feld und die soziale Infrastruktur in unserer Stadt.

Christian Dirschauer hat seine zahlreichen Kontakte als Landtagsmitglied, Gewerkschafter und ehemaliger Personalchef der Stadt positiv für Flensburg genutzt. Umso mehr freut es mich, dass Christian auch in Zukunft als bürgerschaftliches Mitglied dem Sozialausschuss und damit der SSW-Ratsfraktion erhalten bleibt. Mit Glenn Dierking bekommen wir einen sehr geschätzten und versierten Kommunalpolitiker zurück in den Rat. Er wird wie bisher planungspolitischer Sprecher der SSW-Ratsfraktion bleiben. Wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit Glenn auch in der Ratsversammlung.“

Quelle: SSW