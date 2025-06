Alabali Radovan hebt prekäre Lage geflüchteter Kinder hervor

Zum Weltflüchtlingstag an diesem Freitag hat Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) auf die prekäre Lage von geflüchteten Kindern verwiesen. "Am Weltflüchtlingstag denke ich besonders an die Millionen Kinder, die weltweit vor Krieg, Gewalt oder Verfolgung fliehen müssen", sagte Alabali Radovan der "Rheinischen Post".

"Viele flüchten mit ihren Familien, andere ganz allein. Oft nimmt ihnen die Flucht nicht nur ihre Kindheit, sondern auch Perspektiven für ihr gesamtes Leben."



Das Entwicklungsministerium ermögliche beispielsweise geflohenen Kindern im Libanon, Sudan oder Äthiopien, dass sie weiterhin zur Schule gehen können. "Wie jedes andere Kind haben Kinder auf der Flucht das Recht auf eine Zukunft mit Chancen", sagte Alabali Radovan. Quelle: dts Nachrichtenagentur