Günther ruft Union zur Geschlossenheit auf

Angesichts des wieder aufgeflammten Streits zwischen CDU und CSU ruft Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Schwesterpartei CSU auf, die Angriffe einzustellen und zur Sacharbeit zurückzukehren. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Günther: "Nach der Hängepartie bei der Bildung der Bundesregierung hatte ich eine hohe Erwartungshaltung, dass es zügig an Umsetzung der konkreten Projekte im Koalitionsvertrag geht.

Nachdem wir in den ersten Tagen zum Teil Scheindebatten hatten, konzentrieren sich hoffentlich alle wieder auf konkrete Politik." Günther betonte, es gebe aus CDU-Sicht "eine Vielzahl von Punkten in politischen Kernbereichen". Konkret nannte er neben Innerer Sicherheit die Digitalisierung, die Stärkung der Familien sowie mehr Investitionen in Bildung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur