Zum Internationalen Tag der Muttersprache, der jährlich am 21. Februar stattfindet, betont der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert (Bayern) die besondere Bedeutung der Muttersprache: „Sprache eint die Individuen einer Gruppe zu einer Gemeinschaft. Muttersprache ist die Sprache des kulturellen Erbes.“ Daher müsse in Deutschland verstärkt Wert auf Vermittlung und Schutz der deutschen Sprache und der Dialekte gelegt werden.

Es könne nicht sein, dass immer wieder gefordert werde, die Deutschpflicht auf Schulhöfen abzuschaffen, wie dies in der Vergangenheit etwa vom Deutsch-Türkischen Bund Berlin-Brandenburg gefordert wurde. Martin Sichert: „Wer Integration will, muss die Sprache der Menschen sprechen, in deren Gesellschaft er sich integrieren will. In Deutschland ist das ganz klar: Deutsch!“

Auch Anglizismen, die besonders in der Werbung zum Einsatz kommen, oder das Verbot von Dialekten an einzelnen Schulen in Bayern, wertet Sichert als Warnzeichen für eine Gesellschaft ohne Werte: „Sprache vermittelt Werte. Wer die Muttersprache schwächt, schwächt auch die Werte einer Gesellschaft“.

Mit dem internationalen Tag der Muttersprache gedenkt die UNESCO dem gesprochenen Wort und kämpft gegen das Vergessen alter Dialekte und Sprachformen an. Eine besondere Rolle spielt dabei die jeweilige Muttersprache; sie ist die erste Sprache, die wir lernen und für immer die beste Möglichkeit, sich zu verständigen.

Quelle: AfD Deutschland