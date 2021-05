Schleswig-Holstein: Günther zieht positive Modellregionen-Bilanz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat eine positive Bilanz zum Tourismus in Modellregionen gezogen. "Die Erfahrungen, die Schleswig-Holstein mit Öffnungen in den touristischen Modellregionen hat sammeln können, sind durchweg positiv", sagte Günther dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die Projekte seien wissenschaftlich begleitet worden. Das strenge Testregime funktioniere. Die Vorgaben für Hygiene und Abstand würden eingehalten. "Der Tourismus ist danach definitiv kein Treiber der Pandemie. Im Gegenteil: in den Modellregionen sinken die Inzidenzen."

Der Ministerpräsident sieht dem kommenden langen Wochenende mit Optimismus entgegen: Er setze darauf, dass sich Urlauber, die an die Küsten kommen, ebenso wie alle Einheimischen an die Corona-Regeln halten. "Dann werden wir alle gemeinsam ein hoffentlich sorgenfreies Himmelfahrts-Wochenende erleben." Günther verwies auch darauf, dass Schleswig-Holstein seit Januar eine Sieben-Tage-Inzidenz habe, die deutlich unter 100 liege. Aktuell sei der Wert nahe 50. In der Tendenz sinke diese Marke weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur