Bayerns Grüne kritisieren Nietzard

Die Führung der Grünen in Bayern distanziert sich in einem Brief an Polizeivertreter von der Vorsitzenden der eigenen Parteijugend. Das berichtet der "Spiegel".

Es geht um das Foto von Jette Nietzard in einem Sweatshirt mit dem Aufdruck "ACAB" (das Kürzel steht für "All Cops Are Bastards"), welches die Grünen-Bundesvorsitzende Ende Mai auf der Social-Media-Plattform Instagram von sich gepostet hatte. Das Selfie habe "zu Recht breite Empörung ausgelöst - auch bei uns persönlich", schreiben die Vorsitzenden von Fraktion und Partei sowie der innenpolitische Sprecher im Landtag an den Bund Deutscher Kriminalbeamter und weitere Polizeigewerkschaften.



"Wir teilen diese Form des Auftretens nicht, und wir verurteilen sie ausdrücklich", führen die Unterzeichnenden Katharina Schulze, Florian Siekmann, Eva Lettenbauer und Gisela Sengl aus. "Eine klare Entschuldigung ist das Mindeste, was hier notwendig wäre." Die bayerischen Grünen danken der Polizei für ihre "tägliche, oft herausfordernde und unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft".



Nietzard hat trotz der öffentlichen Kritik bislang eine Entschuldigung abgelehnt. Insbesondere Innenpolitiker der Grünen fürchten, dass die Aktion das Verhältnis der Partei zu Polizei und Sicherheitsbehörden belastet. Quelle: dts Nachrichtenagentur