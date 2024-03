Scholz lehnt Anhebung des Renteneintrittsalters ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt eine Anhebung des Renteneintrittsalters kategorisch ab. "Mit mir gibt es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und auch keine Änderung bei der Regelung zur Rente nach 45 Beitragsjahren", sagte der Kanzler in einer neuen Folge seines Video-Podcasts, die am Dienstagnachmittag in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

"Beides wäre nichts anderes als eine Rentenkürzung für alle. Und dafür bin ich nicht zu haben." Scholz kritisierte, dass von einigen Null-Runden für Rentner gefordert würden - obwohl die Löhne und die Preise im vergangenen Jahr so stark gestiegen seien, wie lange nicht. Oft werde dann behauptet, es ginge um "Generationengerechtigkeit", dabei könnte nichts "generationenungerechter" sein, "als denen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, den verdienten Ruhestand streitig zu machen". Scholz warb in diesem Zusammenhang für das zweite Rentenpaket der Ampelkoalition: Damit stabilisiere man das Rentenniveau "langfristig", indem man festschreibe, dass die Rente nicht unter ein bestimmtes Niveau absinken dürfe. Mit dem neuen "Generationenkapital" leiste man zudem einen Beitrag, um die Rentenbeiträge stabil zu halten. "Auch das entlastet die jüngere Generation", so der SPD-Politiker. Gleichzeitig unterstütze man jeden, "der sich im Rentenalter noch fit genug fühlt und Spaß daran hat, freiwillig weiterzuarbeiten". Wer vorzeitig in Altersrente gehe, könne seine Rente beziehen und unbegrenzt hinzuverdienen. "Wie wir das noch attraktiver machen, freiwillig beruflich aktiv zu bleiben, darüber beraten wir gerade", kündigte Scholz an. Es solle aber die "freie Entscheidung jedes Einzelnen" bleiben, noch länger aktiv zu sein. Quelle: dts Nachrichtenagentur