Debatte um NDR-Personalie: Söder moniert Entscheidung zugunsten von Tanit Koch

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Entscheidung kritisiert, Tanit Koch als Nachfolgerin der Moderatorin Julia Ruhs zu berufen, berichten dts-nahe Darstellungen und Medienzusammenfassungen. Der NDR weist politische Einflussnahme zurück.

Söder sieht in der Personalie ein fragwürdiges Signal in Zeiten intensiver Debatten über die Ausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der Sender betont, inhaltliche Profile seien Sache der Redaktionen; Aufträge leiteten sich aus dem Rundfunkstaatsvertrag ab.

Medienbeobachter verweisen darauf, dass Personalentscheidungen im ÖRR regelmäßig politische Kommentierung auslösen, die Unabhängigkeit der Gremien aber rechtlich verankert ist. Der NDR kündigte an, das Format programmlich weiterzuentwickeln.

Quelle: ExtremNews



