SPD-Abgeordneter Fiedler plädiert für Pistorius als Kanzlerkandidat

Sebastian Fiedler (SPD), Innenpolitiker im Bundestag und ehemaliger Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter, hat sich für Boris Pistorius als Kanzlerkandidat seiner Partei ausgesprochen. "Ich kenne und schätze ihn seit seiner Zeit als niedersächsischer Innenminister sehr", sagte Fiedler dem "Focus".

Er nehme zudem die Stimmung in seinem Wahlkreis als "ziemlich eindeutig" wahr.



"Ich kann mir in diesen Zeiten, in denen es neben der sozialen Sicherheit durch Erhalt von Industriearbeitsplätzen auch um innere Sicherheit, Migrationsmanagement und äußere Sicherheit geht, keinen besseren politischen Spitzenmanager vorstellen", so Fiedler. Pistorius sei "nah bei den Menschen" und habe die "Sorgen und Nöte der berufstätigen Familien im Blick". Zudem genieße er kommunal, auf Landesebene im Bund sowie EU-weit "hohes Ansehen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur