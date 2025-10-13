Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bundestagsabgeordnete arbeiten an neuer Suizidhilfe-Regelung

Bundestagsabgeordnete arbeiten an neuer Suizidhilfe-Regelung

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Selbstmord / Suizid (Symbolbild)
Selbstmord / Suizid (Symbolbild)

Bild: Martin Quast / pixelio.de

Nach den gescheiterten Anläufen von 2023 arbeiten erneut Abgeordnete fraktionsübergreifend an einem Gesetz zur Suizidhilfe, meldet die dts Nachrichtenagentur. Das Deutsche Ärzteblatt nennt als treibende Kraft u. a. den SPD-Abgeordneten Lars Castellucci (SPD). Auch das Palliativ-Portal berichtet über Gespräche zu Beratungspflichten, Fristen und Schutzkonzepten.

Im Mittelpunkt stehen zwei Leitlinien: Schutz vor Druck und Missbrauch sowie die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts. Diskutiert werden verpflichtende, ergebnisoffene Beratungen, Wartezeiten zwischen Beratung und Verschreibung sowie Dokumentations- und Meldewege. Zudem steht ein Register für qualifizierte Stellen im Raum, damit Ratsuchende niedrigschwellig Zugang bekommen.

Ärzteverbände dringen darauf, Palliativ- und Hospizangebote verbindlich in die Beratung einzubeziehen. Kirchen und Ethikräte mahnen, vulnerable Gruppen besonders zu schützen. Befürworter sehen in klaren Regeln Rechtssicherheit für Patienten, Angehörige und Behandelnde.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte route in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige