Steffen Königer: Integration ist von der Politik nicht gewünscht

Zum Unterricht an Berliner Grundschulen in türkischer Sprache teilt der Beisitzer im Bundesvorstand der AfD, Steffen Königer mit: „Die Entscheidung der Berliner Bildungspolitik ist symptomatisch für die gescheiterte Integrationspolitik in Deutschland. Es wird nicht einmal mehr der Versuch unternommen, Kinder mit türkischem Migrationshintergrund in deutscher Sprache zu unterrichten."

Königer weiter: "Für mich ist das die Kapitulationserklärung einer Politik, die sich nie um eine wie auch immer geartete Eingliederung von Zuwanderern gekümmert hat. Die Folgen sind unabsehbar für die Gesellschaft. Parallelgesellschaften werden so zementiert. Die nur in türkischer Sprache unterrichteten Schüler werden es in der weiteren Schullaufbahn leider sehr schwer haben, ein höheres Bildungsniveau zu erreichen.“ Königer sieht die Gefahr, dass dieses Negativbeispiel in Bundesländern mit einem hohen Anteil an türkischen Zuwanderern Schule machen könnte. Die Begründung, man würde die Kinder auf diese Weise vor dem Zugriff vom türkischen Generalkonsulat bewahren, hält der Bildungspolitiker für eine platte Ausrede: „Es ist die Bankrotterklärung der Bildungspolitik, die zu einem weiterem Absinken des Niveaus in ganz Deutschland führen wird. Wenn ich meinem Kind das Schwimmen beibringen möchte, lasse ich ja auch nicht das Wasser aus dem Becken.“ Quelle: AfD Deutschland

