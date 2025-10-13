Deutschland investiert 100 Millionen Euro in Impfstoff-Initiative CEPI

Deutschland sagt weitere 100 Millionen Euro für die Impfstoff-Initiative CEPI zu, meldet die dts Nachrichtenagentur. Das Forschungsministerium verweist auf die „100-Tage-Mission“ zur schnelleren Impfstoffentwicklung, berichten Fachportale wie Bio-M. Parallel bekräftigte die Bundesregierung 600 Millionen Euro bis 2030 für die Impfallianz Gavi, wie WELT und ONE berichten.

Mit der CEPI-Finanzierung will Deutschland Forschung zu Impfstoffen gegen neue Erreger beschleunigen und Produktionsketten vorbereiten. Die Mittel schließen an frühere Zusagen an und unterstützen klinische Plattformen sowie Fertigungskapazitäten. Ziel ist, bei der nächsten „Disease X“ binnen 100 Tagen klinische Kandidaten zu haben.

Die Gavi-Zusage dient der Grundimmunisierung in ärmeren Ländern. Sie soll Millionen Kinder vor Krankheiten wie Masern, HPV oder Polio schützen und globale Ausbruchsrisiken senken. Deutschland positioniert sich damit als verlässlicher Geber in der globalen Gesundheitsarchitektur.

